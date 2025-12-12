Calciomercato Inter, clamoroso intreccio con i biancocelesti: offerti 25 milioni per quel giocatore ma... Le ultime

Calciomercato Inter, incredibile intreccio con la Lazio: offerti da ben 25 milioni per quel calciatore ma… Le ultimissime

Il calciomercato non conosce soste e l’Inter si muove già con decisione per rinforzare la rosa affidata a Cristian Chivu. Con la sessione invernale ormai alle porte e quella estiva che inizia a profilarsi all’orizzonte, l’attenzione della dirigenza di Viale della Liberazione torna a concentrarsi sulla difesa. Sul taccuino di Beppe Marotta e Piero Ausilio resta ben evidenziato il nome di Mario Gila.

Il centrale spagnolo, cresciuto nella cantera del Real Madrid e oggi tra i giovani più promettenti della Serie A con la maglia della Lazio, vive una situazione contrattuale che intriga diversi club. L’accordo con i biancocelesti scade nel 2027, ma le trattative per il rinnovo sembrano essersi arenate. Secondo La Repubblica, la strada verso Milano non è priva di ostacoli: oltre alla squalifica che lo terrà fuori contro il Parma (con Patric pronto a sostituirlo), Gila è finito nel mirino del Villarreal, terzo in Liga e intenzionato a rafforzarsi già a gennaio per blindare la zona Champions. A pesare ci sono anche motivi personali: il difensore sta per diventare papà di due gemelli, circostanza che potrebbe spingerlo a valutare un ritorno in patria.

Non solo difesa, però. L’asse Milano-Roma si scalda anche per il centrocampo. Tra i giocatori della Lazio più chiacchierati ci sono Luca Pellegrini e Tijjani Noslin, ma il vero obiettivo dei nerazzurri è Nicolò Rovella. Il regista ex Monza, oggi metronomo del centrocampo biancoceleste, piace moltissimo a Chivu. Il retroscena svelato dal quotidiano è significativo: la scorsa estate l’Inter aveva già provato l’affondo, mettendo sul piatto poco meno di 25 milioni di euro. Un interesse mai sopito, pronto a riaccendersi, anche se sulla giovane stella laziale si registra anche la concorrenza della Fiorentina.

