Odgaard, si inserisce l’Atalanta: contatti con l’Inter

Calciomercato Inter via anche Jens Odgaard per fare plusvalenza? L’attaccante danese, già nel mirino del Bologna, è finito sul taccuino dell’Atalanta: le ultime sul suo futuro

Arrivato nell’estate 2017 dal Lyngby per 1,5 milioni di euro, Jens Odgaard ha trascinato la Primavera dell’Inter con i suoi gol: 15 reti tra campionato, Uefa Youth League e Viareggio, qualità che hanno attirato l’interesse di numerosi club. I nerazzurri hanno bisogno di chiudere delle plusvalenze importanti entro il 30 giugno 2018 per archiviare il discorso FFP e il classe 1999 può fare la valigia…

L’Inter ha ovviamente intenzione di inserire il diritto di recompra in caso di cessione e non mancano le società sulle sue tracce. Oltre al Bologna, con Pippo Inzaghi alla ricerca di un’alternativa per il reparto avanzato, c’è l’Atalanta secondo Sky Sport: contatti avviati tra i due club, con le Dea disponibile a chiudere l’operazione entro sabato per aiutare il Biscione a rimettere a posto il bilancio.