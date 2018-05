Geoffrey Kondogbia sarà riscattato dal Valencia: il club spagnolo è pronto a versare i 25 milioni di euro della clausola nelle casse dell’Inter, ma attenzione al possibile doppio incasso per i nerazzurri…

Il futuro di Joao Cancelo è tutto da scrivere, il destino di Geoffrey Kondogbia sembra invece già scritto. Il centrocampista di proprietà Inter nell’estate 2017 è passato al Valencia in prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro e in questa stagione ha convinto tutti: 29 presenze, 4 reti e 4 assist, prestazioni di altissimo livello. I Che, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, hanno già informato la dirigenza nerazzurra che sono pronti ad esercitare la clausola di riscatto.

Ma oltre i 25 milioni di euro del diritto di riscatto l’Inter potrebbe incassare altri milioni: la dirigenza nerazzurra infatti ha inserito nell’accordo una clausola che garantisce il 25 per cento sulla eventuale futura cessione di Geoffrey Kondogbia. Il Valencia, almeno per quanto riguarda la sessione di mercato estiva, non ha intenzione di cedere l’ex Monaco ma non mancano i club interessati. Molto dipenderà dalla situazione finanziara del club di Lim, che deve fare i conti, così come il Biscione, con il FPF: attesi aggiornamenti nelle prossime settimane, il classe 1992 pronto a salutare definitivamente Milano.