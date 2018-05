Joao Cancelo è il terzino che vogliono tutti: l’Inter cerca i soldi per il riscatto, mentre da Valencia fanno sapere che un altro anno di prestito è improbabile

Il futuro di Joao Cancelo è un bel punto interrogativo. L’Inter lo ha preso in prestito dal Valencia la scorsa estate e può riscattarlo a trentacinque milioni di euro. L’Inter vuole prenderlo perché Cancelo si è dimostrato un fattore in più per i nerazzurri, ma il Valencia è un osso duro. Si è parlato di un possibile prolungamento del prestito, ma in realtà gli spagnoli non hanno alcuna intenzione di lasciare a titolo temporaneo Cancelo un altro anno a Milano. La volontà del Valencia è quella di prendersi un bel gruzzoletto dalla cessione del terzino, cosa che avverrebbe sia in caso di riscatto sia se il giocatore tornasse al Mestalla. Al club allenato da Marcelino sono arrivate, infatti, offerte succose da cinquanta milioni di euro. Paradossalmente il riscatto dell’Inter sarebbe meno fruttuoso per il Valencia rispetto a un ritorno in Spagna per poi partire altrove.

Le richieste per Joao Cancelo: non c’è solamente l’Inter

Chi è che vuole Cancelo? Principalmente è richiesto in Premier League, scrive La Gazzetta dello Sport, ma anche il Real Madrid fa capolino tra le pretendenti. L’Inter però è nella condizione in cui può solamente temporeggiare. Deve far rientrare un bel po’ di soldi a causa del Fair Play Finanziario e per questo non può ancora riscattare Cancelo. Dovrà comunque sbrigarsi, altrimenti le pretendenti per il lusitano potrebbero farsi sentire dal Valencia. Vale la pena ricordare che, stando alle clausole del trasferimento in nerazzurro, se l’Inter offrisse trentacinque milioni e una concorrente ne offrisse di più, sarebbe comunque l’Inter a prendersi il cartellino di Cancelo. Per questo c’è ottimismo a Milano, anche se da adesso l’Inter dovrà fare sul serio e cercare di sbrigarsi.