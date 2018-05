Inter, sconto per Cancelo: c’è la controproposta del Valencia

L’Inter vuole confermare Joao Cancelo ma chiede lo sconto al Valencia. Il club spagnolo ascolta e prepara la controfferta

L’Inter ha bisogno di 70 milioni di euro per riscattare Joao Cancelo e Rafinha. Il club nerazzurro cerca 35 milioni per il terzino e altri 35 per il trequartista ma non può mettere a bilancio i due acquisti causa Fair Play Finanziario e per questo lavora con Valencia e Barcellona a situazioni alternative. L’Inter ha chiesto un importante sconto al Barcellona per Rafinha ma i blaugrana, almeno per il momento, non sembrano intenzionati a concederlo. I nerazzurri lavorano anche con il Valencia per Joao Cancelo ma il suo affare è legato inevitabilmente a doppio filo a quello di Kondogbia.

Il Valencia dovrà riscattare, versando 25 milioni nelle casse nerazzurre, il centrocampista francese. L’Inter però vorrebbe rinegoziare il prezzo di 35 milioni di euro per il riscatto del terzino portoghese e ha presentato, secondo Marca, una prima proposta di sconto agli spagnoli. L’Inter ha chiesto uno sconto sulla cifra finale del riscatto del terzino e il Valencia, a differenza del Barcellona, sarebbe pronto ad ascoltare la proposta ma in cambio di una riduzione della percentuale, che al momento ammonta al 25%, sulla eventuale futura rivendita di Geoffrey Kondogbia.