Bologna in Europa: il tifo degli EX

Locatelli, Signori, Pagliuca e Zaccardo hanno detto la loro a La Gazzetta dello Sport riguardo le possibilità Europa del Bologna

Il Bologna non partecipa a una competizione europea dal 2002. In caso di successo oggi con l’Udinese ne avrà la certezza, prima di averne una ancora più grande che significherebbe Champions League. La Gazzetta dello Sport ha raccolto i pareri di 4 ex di allora.

PAGLIUCA – «Penso che la squadra meriti non solo l’Europa ma onestamente la Champions League, per gioco e qualità dimostrati e pure per alcuni errori arbitrali evidenti che hanno tolto punti. Il Bologna gioca alla grande, tutto funziona a meraviglia, dalla società al campo».

SIGNORI – «Non voglio dire più di tanto ma auspico davvero che il Bologna possa entrare nuovamente in Europa. Ne sarei felice».

ZACCARDO – «Sono stato nel Bologna dai 10 ai 24 anni: è nel cuore. Se l’Europa sarà, i meriti saranno chiari e di tutti. Bel calcio e sempre fatto a testa alta».

LOCATELLI – «Sono dieci anni che si dice “Chissà se faremo il percorso dell’Atalanta…”. Manca poco per il primo passo. Un Bologna in Europa non solo sarebbe meritato ma bello e giusto: se poi sarà Champions, beh, sarebbe stupendo. E spero che Motta faccia come Xabi Alonso: che resti»