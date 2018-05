Rafinha ancora all’Inter? Prima offerta al Barcellona

Il centrocampista dell’Inter dovrà essere riscattato dal Barcellona. Rafinha può rimanere in nerazzurro: c’è la prima offerta interista

L’Inter vuole lo sconto per riscattare Rafinha e ha presentato una prima offerta al Barcellona per provare a convincere i blaugrana a lasciar andare il trequartista brasiliano. Il giocatore è arrivato a Milano con la formula del prestito con diritto di riscatto a 35 milioni più 3 di bonus e difficilmente il Barça concederà uno sconto ai nerazzurri ma l’Inter, secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, ci sta provando.

I nerazzurri avrebbero presentato un’offerta da 18-20 milioni di euro per confermare Rafinha Alcantara alla corte di Spalletti ma il Barcellona è pronto a rifiutarla. Senza i 40 milioni garantiti dalla coppa più prestigiosa, i nerazzurri dovranno per forza di cose fare dei sacrifici e non possono agire sul mercato senza una cessione importante che potrebbe essere quella di Icardi. In alternativa, per confermare il figlio di Mazinho, si pensa al rinnovo del prestito per un altro anno. Situazione complicata.