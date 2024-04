Infortunio Turati, stagione finita? Le condizioni del portiere

Stagione finita per Stefano Turati? Il portiere si è infortunato alla mano ieri nel primo tempo contro la Salernitana

Con la vittoria di ieri contro la Salernitana è tornato il sorriso a Frosinone per tutti, con l’unica eccezione di Stefano Turati, che ha finito la partita per un infortunio. Il portiere è uscito nell’intervallo per le conseguenze di uno scontro di gioco in uscita bassa con Vignato, in cui ha rimediato una ferita lacero contusa al quarto dito della mano sinistra.

Come riportato da SportMediaset, il portiere ha fatto ulteriori accertamenti al centro sportivo del Sassuolo, squadra che ne detiene il cartellino. Considerata la decisione di andare a farsi controllare a Sassuolo e con appena 4 giornate dalla fine del campionato, la sensazione è che la sua stagione sia finita.