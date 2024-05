Convocati Frosinone: Turati out, per il portiere stagione FINITA

I convocati del Frosinone per la sfida contro l’Inter: Di Francesco contro i campioni d’Italia non potrà contare su Turati e Romagnoli

Il Frosinone ha reso nota la sua lista dei convocati per la partita di domani contro l’Inter. I ciociari sperano di incrociare la versione dei nerazzurri vista con il Sassuolo, in pieni postumi da festa Scudetto e non la squadra che ha dominato il campionato. Per l’occasioni domani Di Francesco non potrà contare su due figure chiave: Turati e Romagnoli. Per il portiere inoltre la stagione è già finita visto il suo infortunio. Di seguito la lista dei calciatori.

Portieri: Cerofolini, Frattali, Palmisani.

Difensori: Bonifazi, Lirola, Marchizza, Monterisi, Okoli, Valeri, Zortea.

Centrocampisti: Baez, Brescianini, Garritano, Gelli, Harroui, Ibrahimovic, Mazzitelli, Reinier.

Attaccanti: Cheddira, Cuni, Ghedjemis, Kaio Jorge, Kvernadze, Seck, Soulè.