Icardi, doppia beffa con la Juve: senza Champions sarà addio

Il centravanti dell’Inter, Mauro Icardi, potrebbe lasciare i nerazzurri. Decisivo il finale di stagione: le ultimissime

La sconfitta con la Juventus e le lacrime di Mauro Icardi a fine partita potrebbero avere il sapore di una doppia beffa per l’Inter. Maurito infatti potrebbe andare via, anche a causa della sconfitta con la Juve. Il ko interno con i bianconeri rischia di compromettere seriamente la stagione della formazione di Spalletti. I nerazzurri sono quinti, a -4 da Roma e Lazio, e potrebbero non andare in Champions League. Secondo Sport Mediaset, Maurito, suo malgrado, potrebbe essere costretto a lasciare l’Inter a fine stagione. La mancata qualificazione alla Champions League porterebbe un mancato incasso di almeno 40 milioni di euro nelle casse nerazzurre e il peso del Fair Play Finanziario imporrebbe un sacrificio pesante.

L’indiziato numero uno a lasciare l’Inter al termine della stagione, senza Champions League, sembrerebbe essere proprio Icardi. Il centravanti ha un grande rapporto con la società e vorrebbe restare ma sarà difficile trattenerlo senza Champions. La sua cessione potrebbe garantire 110 milioni di euro che potrebbero sanare definitivamente le casse e, in parte, potrebbero essere riutilizzati sul mercato. Mauro però non s’è perso d’animo. Ci sono ancora 9 punti in palio. Tre partite, di cui una proprio contro la Lazio all’ultima giornata. Mauro vuole restare (in tal caso arriverebbe il rinnovo) e farà di tutto per riportare l’Inter in Champions.