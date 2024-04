Gli allenatori Campioni del Mondo 2006: da Inzaghi a Cannavaro, passando per De Rossi

Tutto sulla nuova classe di allenatori italiani proveniente dalla Nazionale campione del Mondo nel 2006. I dettagli

Di recente l’ex capitano dell’Italia Campione del Mondo nel 2006 Fabio Cannavaro ha ritrovato una panchina da allenatore. Dopo l’esperienza tutt’altro che felice al Benevento, l’ex giocatore di Parma e Juventus è stato infatti ingaggiato dall’Udinese per il rush finale in vista della potenziale salvezza.

Fabio Cannavaro è solo l’ultimo esponente di quella leggendaria squadra a diventare un allenatore. La Nazionale italiana del 2006 infatti era una squadra ricca di talento e di leadership, che ha prodotto tanti futuri allenatori molto validi. Alcuni di loro sembrano aver trovato una strada piacevole e coerente. Altri, invece, stanno facendo molta fatica a imporsi.

I principali giocatori della Nazionale dei Mondiali 2006 e il loro percorso da allenatori

Daniele De Rossi, fresco di nomina come allenatore della Roma, si trova di fronte alla grande sfida di rinvigorire una squadra che ha subito un duro colpo sotto la guida del suo predecessore. La sua missione si annuncia doppia: dimostrare che è possibile eccellere nella guida tecnica, nonostante le difficoltà storiche incontrate da molti dei suoi compagni di squadra del 2006 nel fare il salto da giocatori a allenatori. Per adesso va detto come, dopo l’infelice esperienza alla Spal, l’ex centrocampista sia stato già in grado di conquistare ottimi risultati, oltre che la riconferma per la prossima stagione.

Massimo Oddo, uno dei primi del 2006 a intraprendere la carriera di allenatore, ha avuto un percorso altalenante, guidando squadre come Pescara, Udinese, e altri club minori. La sua carriera è stata caratterizzata da alti e bassi che sembrano riflettere la complessità del suo passaggio dal campo alla panchina. Il recente ingaggio da parte del Padova servirà per provare a rilanciarsi.

Gennaro Gattuso, noto per il suo spirito combattivo sul campo, ha cercato di trasmettere questa stessa energia nelle sue esperienze su diverse panchine, tra cui Milan, Napoli e Valencia. Sebbene abbia mostrato momenti di brillantezza, la sua carriera da allenatore è stata segnata da alti e bassi, riflettendo la lotta per adattare il suo stile giocato alla strategia di coaching. Attualmente è senza impiego dopo anche l’ultima esperienza terminata prematuramente con il Marsiglia.

Andrea Pirlo, dopo un inizio promettente come allenatore della Juventus, ha trovato sfide significative che stanno culminando in un’esperienza con la Sampdoria in Serie B. La sua transizione in panchina ha sollevato interrogativi sulla capacità dei grandi giocatori di trasformarsi in altrettanto abili tecnici.

Pippo Inzaghi, infine, ha navigato tra le difficoltà della Serie A e Serie B, mostrando resilienza ma anche incontrando significativi ostacoli. La sua esperienza con la Reggina e poi con la Salernitana illustra la dura realtà del calcio italiano, dove gli allenatori spesso pagano il prezzo di aspettative non soddisfatte.

