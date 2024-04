Udinese, Sensini promuove Cannavaro: «Darà serenità»

Le parole di Nestor Sensini, ex difensore di Parma e Udinese, sulla scelta dei friulani di chiamara Cannavaro in panchina

Nestor Sensini ha parlato al Messaggero Veneto dopo la decisione dell’Udinese di affidare la panchina a Cannavaro per queste ultime giornate di Serie A per raggiungere la salvezza. Di seguito le sue parole.

DECISIONE UDINESE – «Appena l’ho saputo gli ho scritto subito un messaggio augurandogli di portare a casa il risultato, ma gli ho anche ricordato che Udine è una piazza speciale che saprà sostenerlo, perché adesso c’è bisogno dei risultati ma soprattutto delle condizioni per ottenerli».

CONDIZIONI PER VINCERE – «Conoscendo la tifoseria e la società, dico che mai come adesso servirà stare vicino alla squadra e sostenerla “senza se e senza ma”, anche quando si sbaglieranno i gol più semplici e sembrerà buttare male. Tuttavia, è proprio nell’errore che bisogna mantenersi calmi e sono convinto che Fabio saprà infondere anche la tranquillità necessaria che richiede la situazione, proprio come sapeva fare in campo quando eravamo insieme al Parma».

CALENDARIO – «Col vantaggio di giocare gli scontri diretti, soprattutto di averli, pensando che i punti non li deve fare solo l’Udinese, ma anche chi è lì che lotta con la Zebretta».

CHE SQUADRA VEDREMO – «Credo che dipenderà molto dalla disponibilità dei giocatori e dagli infortuni. Mi limito a dire che Fabio ha vinto un Mondiale con la Nazionale giocando a quattro in difesa mentre a Parma giocava nella linea a tre, quindi non sarà certo un problema di conoscenze. D’altronde, se la società lo ha preso, significa che crede in lui e che farà di tutto per supportarlo. L’allenatore è quello che porta un’idea e cerca di dare una precisa identità alla quadra, ma non dimentichiamo che sono i giocatori che poi devono venire fuori e dare il massimo».