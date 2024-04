Scudetto Roma, Elena Linari: «La festa la vogliamo fare con LUI»

Le parole di Elena Linari, calciatrice della Roma, sullo scudetto appena conquistato dalle giallorosse. I dettagli

Difensore della Roma, capitano dell’Italia, Elena Linari parla dello scudetto giallorosso appena conquistato a La Gazzetta dello Sport. Con uno sguardo rivolto al futuro.

LA GIOIA – «Straordinaria, non era mai successo che la Roma vincesse due titoli di fila. Sono orgogliosa, speriamo sia l’inizio di una bella storia. La volontà è di fare sempre meglio, migliorandoci ancora. É un titolo che volevamo, ora aspettiamo di festeggiarlo sul campo con i nostri tifosi».

CAMPIONATO DOMINATO – «Le partite di Champions ci hanno dato la consapevolezza della nostra qualità. Esattamente come i momenti di difficoltà, mi vengono in mente le sconfitte in Supercoppa con la Juventus o quella con l’Inter. Queste partite ci hanno dato la carica giusta. Poi ci vuole anche un po’ di fortuna, ma la fortuna aiuta sempre gli audaci».

CAPITANO DELLA NAZIONALE – «Ne sono orgogliosa, ma non credo che in Nazionale ci sia solo un capitano o un leader, ma tanti. É un grande onere, ma anche un onore. É il sogno di quando ero bambina, ma devo dimostrare di potere portare la fascia in modo adeguato, con dei valori e dei principi».

ARRIVARE AL TOP DELLE PRESENZE AZZURRE – «Ci proverò, l’obiettivo è quello. Sono una che non si accontenta, raggiunto un traguardo vado sempre a caccia di uno nuovo. Toccherà a me permettere al ct di continuare a chiamarmi. E con il cuore spero che il blocco azzurro della Roma cresca ancora».

DE ROSSI: «LINARI MALATA DI CALCIO» – «E ha ragione (e ride, ndr). Ci è molto vicino, è un ragazzo d’oro. Scherzando mi ha chiesto se potevo darli uno dei miei scudetti… Gli auguro di raggiungere l’Europa che conta. É uno ambizioso, speriamo di festeggiare presto insieme qualcosa».