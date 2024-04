Calciomercato Roma, in chiusura per Dragoni: la situazione

La Roma è pronta a piazzare un colpo importante per il calciomercato per quanto riguarda il calcio femminile: in chiusura Giulia Dragoni

La Roma è pronta a piazzare un colpo importante per il calciomercato per quanto riguarda il calcio femminile: in chiusura il colpo Giulia Dragoni per la prossima stagione.

Secondo quanto appreso dalla redazione di Calcio News 24, infatti, la giocatrice azzurra classe 2006 è pronta a tornare in Serie A in prestito dal Barcellona (dove attualmente non ha grande spazio). L’operazione potrebbe essere definita già nel corso della prossima settimana. Probabile che la giocatrici rinnovi prima il suo contratto col club blaugrana.