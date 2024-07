L’arrivo del nuovo trequartista nerazzurro Nicolò Zaniolo per le visite mediche con l’Atalanta. Il VIDEO a La Madonnina

Oggi l’Atalanta dava il via alle visite mediche per il suo nuovo trequartista Nicola Zaniolo: arrivato dal Galatasaray per 20 milioni di euro

Ecco l’arrivo alla Madonnina per le visite mediche, dopo di che arriverà a Zingonia la firma del contratto nerazzurro.