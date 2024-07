Iniesta ESALTA Yamal: «A 16 anni NON è normale, mi piacerebbe TORNare al Barcellona con QUESTO ruolo»

Le parole di Andres Iniesta, ex centrocampista spagnolo, sul futuro di Lamine Yamal e del Barcellona. Tutti i dettagli

Andres Iniesta, ex centrocampista del Barcellona, ha parlato al Mundo Deportivo del futuro del club blaugrana.

LAMINE YAMAL – «È un qualcosa di innaturale. Ci sono delle eccezioni che vengono fuori, lui è un giocatore con un talento fuori dalla norma. Ora serve che continui a imparare, migliorare e avere continuità. Ha 16 anni, non 23».

BARCELLONA – «Senza voler dare troppi giudizi, quando le cose non vanno bene si soffre. Se c’è un ex compagno e amico, si soffre di più. Spero che il Barça abbia continuità e forza per competere su tutto. Non posso dire di più perché non sono lì».

RITORNO – «Ovviamente mi piacerebbe ritornare, ma non so quando accadrà. Il mio prossimo passo di carriera sarebbe diventare allenatore, vedremo se funzionerà. Sto cercando il mio posto fuori dal campo. Allenare il Barcellona? Mi piacerebbe, ma non ho neanche il patentino al momento. Mio figlio di 9 anni, Paolo, è ossessionato dal calcio. Per la sua età ha tutte le doti per essere un calciatore».