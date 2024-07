Pagelle Spagna Germania, i top e i flop del match

I TOP e i FLOP ai protagonisti del match valido per gli quarti di finale di Euro 2024: pagelle Spagna Germania

Le pagelle dei protagonisti del match tra Spagna e Germania, valido per i quarti finale di Euro2024.

I TOP – Nella Spagna la sfortuna che sottrae Pedri dalla contesa subito permette a De La Fuente di mettere in campo Dani Olmo. La sua prestazione dimostra perché si parli di lui come di futuro sposo del City di Guardiola: suo il gol, suo il cross del 2-1 definitivo. Anche nella Germania è un “panchinaro” a fare la differenza: oltre alla rete che prolunga la gara ai supplementari, Wirtz regala il massimo della vivacità possibile.

I FLOP – Morata si conferma non nel suo periodo migliore. Calcia alto un pallone che si era apparecchiato bene, si va a prendere un giallo quando è già fuori campo che gli farà saltare la semifinale. Non è sereno, ma la fascia da capitano gli imporrebbe di esserlo. Sané fa poco o nulla: grave errore di Nagelsmann avere puntato su di lui, anche se si è corretto in corsa