Spagna Germania, il clamoroso RIGORE NON DATO: tedeschi INFURIATI, gravissimo ERRORE di Taylor

I tifosi della Germania sono furibondi con Taylor per un clamoroso rigore non dato ai tempi supplementari a Wirtz

Incredibile quanto successo in Spagna Germania ad Euro 2024. Durante il primo quarto di finale ai tempi supplementari e sul risultato di 1-1, Wirtz calcia potente verso la porta prendendo però Cucurella.

In questo caso però non si tratta di un tiro respinto regolarmente bensì con la mano lontana dal corpo. Per Taylor non c’è niente ed evidentemente nemmeno per il VAR dato che il check dura pochissimo e ha esito negativo.

Infuriati i tedeschi poiché per loro il rigore era sacrosanto. Tra l’altro, al VAR come assistente c’era anche il nostro Irrati.