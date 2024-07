Il Manchester United gioca d’anticipo: arriva Vivell, lo scopritore di Haaland

Sir Jim Ratcliffe vuole migliorare lo scouting del Manchester United: pronto ad ingaggiare Christopher Vivell, scopritore di Haaland

Sir Jim Ratcliffe vuole giocare di anticipo sui prossimi baby talenti andando a rinforzare lo scouting del Manchester United. Per questo motivo, come riportato da Marca, i Red Devils stanno per ingaggiare Christopher Vivell, ex capo scout del gruppo Red Bull.

Considerato uno dei migliori scout in circolazione, tra i calciatori che recentemente ha scoperto ci sono: Upamecano, Gvardiol, Szoboszlai, Sesko e Haaland.