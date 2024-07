Spagna Germania 2-1 dts LIVE 2-1 GOL SPAGNA Merino devia di testa a un minuto dalla fine su perfetto cross di Dani Olmo - Calcio News 24

LIVE e CRONACA dei Quarti di Finale degli Europei tra Spagna Germania: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Spagna Germania, valevole per i quarti di finale degli Europei.

SPAGNA GERMANIA 2-1 (0-0, 1-1, 1-1)

Spagna (4-2-3-1): Unai Simon; Carvajal, Le Normand (46′ Nacho), Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz (102′ Joselu); Yamal (63′ Ferran Torres), Pedri (8′ Dani Olmo), Williams (79′ Merino); Morata (79′ Oyarzabal). Ct. De La Fuente.

Germania (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rudiger, Tah (79′ Muller), Raum (57′ Mittelstadt); Can (46′ Andrich), Kroos; Musiala, Gundogan (57′ Fullkrug), Sanè (46′ Wirtz); Havertz (91′ Anton). Ct. Nagelsmann.

Marcatori: 52′ Dani Olmo (SPA), 89′ Wirtz, 119′ Merino

Arbitro: Taylor (ING)

Ammoniti: Rudiger (GER), Raum (GER), Le Normand (SPA), Andrich (GER), Mittelstadt (GER), Ferran Torres (SPA), Unai Simon (SPA), Schlotterberg (GER), Wirtz (GER), Carvajal (SPA), Rodri (SPA), Undav (GER), Morata (SPA)

122 OCCASIONE GERMANIA Testa di Fullkrug, fuori di pochissimo

121 AMMONITO Morata fuori campo, era diffidato

121 Ferran Torres spreca con un cucchiaio un pallone davanti a Neuer

120 Musiala non aggancia in area

118 2-1 GOL SPAGNA Merino devia di testa a un minuto dalla fine su perfetto cross di Dani Olmo

116 OCCASIONE GERMANIA Cross di Kimmich, testa in tuffo di Fullkrug, gran parata di Unai Simon

115 Nacho rimane a terra per un colpo a palla lontana di Wirtz

113 AMMONITO Undav per proteste dalla panchina

111 Oyarzabal fuori dai 20 metri, fischi perché c’era Kroos a terra con i crampi

110 Spalla contro testa di Kimmich con Cucurella che ha la peggio, nessun provvedimento particolare di Taylor

109 AMMONITO Rodri che trattiene Muller

108 Ripartenza di Wirtz, non serve Musiala ma Fullkrug che svirgola di sinistro

107 Rudiger decisivo in allungo, corner

105 Musiala chiede un mani, netta la deviazione di Cucurella ma il Var non interviene. La Spagna chiedeva un mani precedente di Fullkrug, ma l’azione era andata avanti

SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE

105+1 Finisce il primo supplementare

105 OCCASIONE GERMANIA Wirtz interno fuori servito da Muller, azione molto simile al gol della Spagna

103 OCCASIONE SPAGNA Sinistro pericoloso da fuori di Oyarzabal, la sfera va a lato

101 SOSTITUZIONE Joselu per Fabian Ruiz che esce zoppicando

100 Musiala arriva sul fondo, mette al centro, risponde Unai Simon

99 AMMONITO Carvajal per fallo di mani, era diffidato

98 Muller mandato in profondità, chiude Cucurella

96 La partita la fa la Spagna

94 Dani Olmo mette in area, pallone non raccolto

93 AMMONITO Wirtz, Taylor punisce una sbracciata per impedire un movimento a Cucurella

91 Nacho mette in corner su un assist di Fullkrug che lo preoccupa

90 Buona giocata di Olmo dal fondo, Ferran Torres non riesce a indirizzare verso la porta

90 Sostituzione Anton per Havertz

PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE

90+3 Muller sbuca sul primo palo, deviazione fuori

90+1 Taylor non vede un fallo su Oyarzabal al limite dell’area, ancora di Kroos

90 AMMONITO Schlotterbeck dalla panchina

90 Sono 4 i minuti di recupero

88 1-1 GOL GERMANIA Wirtz colpisce di destro da sponda aerea di Kimmich all’indietro, tiro che va a baciare il palo interno

86 Havertz al centro lungo, Carvajal in corner

85 Fallo in attacco di Havertz, Unai Simon comunque aveva parato il suo colpo di testa

84 Fullkrug spinto da Nacho: punizione

83 Ruiz da fuori, alto non di poco

81 OCCASIONE GERMANIA Pallonetto di Havertz da errore di piede di Unai Simon, sfera alta

81 AMMONITO Unai Simon per perdita di tempo

80 Musiala va sul sinistro, non ha l’angolo per trovare la porta

80 Grande numero di Fabian Ruiz, con un tocco di suola evita 3 giocatori

78 SOSTITUZIONI Merino e Oyarzabal per Williams e Morata, Muller per Tah

76 OCCASIONE GERMANIA Wirtz mette palla al centro, Fullkrug cadendo centra il palo

75 Unai Simon va a recuperare palla per evitare corner

73 AMMONITO Ferran Torres su Musiala per impedire ripartenza, trattenuta nettissima

72 AMMONITO Mittelstadt che butta via il pallone dopo fischio per fallo su Torres, era diffidato

71 Fullkrug la prende di testa ma non riesce a indirizzare in porta

71 Havertz in area, Carvajal mura il tiro in maniera tempestiva

69 OCCASIONE GERMANIA Andrich parato, ma forse c’era fuorigioco di Fullkrug che avrebbe vanificato l’azione

68 Williams in area prova a passare tra due, Rudiger capisce tutto

66 AMMONITO Kroos trattiene Olmo che lo ha infilato in velocità

66 Carvajal rimonta su Fullkrug

64 Musiala scivola sul pallone e poi tocca irregolarmente Morata

63 Fullkrug prolunga di testa il corner, palla fuori

62 SOSTITUZIONE Ferran Torres per Yamal

61 Adesso si gioca sempre nella metà campo spagnola: Cucurella mette in angolo

59 Wirtz da fuori, conclusione deviata in angolo

58 Germania decisamente propositiva adesso, spinta anche dal pubblico

56 SOSTITUZIONI Mittelstadt e Fullkrug per Raum e Gundogan

55 AMMONITO Andrich che colpisce Williams, era diffidato

54 Rodri anticipa Gundogan al momento del tiro e poco dopo anche Musiala viene fermato da lui

52 OCCASIONE GERMANIA Tiro cross in area di Raum, Unai Simon para

51 1-0 GOL SPAGNA Dani Olmo colpisce di sinistro su un assist di Yamal fatto nei tempi giusti

50 Tah sbilancia Morata, fallo a centrocampo

49 Musiala ferma Carvajal e a sua volta subisce fallo

47 Andrich da fuori, interno sballato

46 OCCASIONE SPAGNA Yamal a Morata, si gira su Tah e conclude alto

45 SOSTITUZIONI Nacho per Le Normand; Andrich e Wirtz per Can e Sané

SECONDO TEMPO

45+2 Finisce il primo tempo: 0-0

45 Sono 2 i minuti di recupero

44 Yamal da fuori, buon stop ma sinistro telefonato

44 Musiala decisivo a districare una mischia nella propria area

42 Grande recupero di Rodri, ma Williams sciupa il cross

40 Kroos in aggressione su Olmo ma è fallo

39 Rodri rischia il giallo su un indiavolato Musiala

38 OCCASIONE SPAGNA Olmo da fuori, Neuer para non senza difficoltà

38 Spagna in possesso prolungato, i suoi tifosi fanno gli olé

35 Williams impegna Neuer, segnalato un fuorigioco di poco

34 Havertz riceve palla da lungo lancio di Rudiger, ottimo stop di petto ma conclusione masticata, poteva fare meglio

33 Bel passaggio di Havertz a Kimmich ma era in fuorigioco

32 Tah chiude da ultimo uomo su Olmo lanciato a rete con una triangolazione

30 Yamal riparte, Can lo aggancia, gli spagnoli chiedono un giallo

28 AMMONITO Le Normand per intervento su Gundogan, era diffidato

28 Fallo in attacco di Olmo che calcia il piede destro di Gundogan

27 AMMONITO Raum per intervento duro su Carvajal

26 Can allunga di testa da corner, Unai Simon autorevole in presa

25 Lunga punizione di Kroos, Laporte sfiora e mette in angolo

24 Williams prova a scattare e fa fallo su Raum

23 Fallo ingenuo di Morata su avanzata di Kimmich: punizione

22 Laporta ha spazio per avanzare, conclusione bloccata in 2 tempi da Neuer

20 Cross morbido di Kimmich, Havertz si alza bene ma la deviazione di testa è un po’ scontata, blocca Unai Simon

18 Laporte evita il corner, Germania che finalmente alza il baricentro

16 Sinistro di Ruiz dai 20 metri, alto sopra la traversa

15 Musiala premia la sovrapposizione di Raum contrato in area

14 OCCASIONE SPAGNA Punizione di Yamal rasoterra, palla fuori

12 AMMONITO Rudiger che stende dal limite Olmo, il tedesco era diffidato

12 Fallo di Williams su Kimmich, Taylor non estrae cartellini

11 Nico Williams bene in posizione interna tra le linee, destro impreciso

10 Raum in area, cross bloccato, primo squillo tedesco con una buona iniziativa

09 É la Spagna a stare più alta rispetto agli avversari

07 SOSTITUZIONE Dani Olmo per Pedri, costretto a uscire

06 L’arbitro non vede un pestone di Kroos a Yamal. Pedri continua ad avere problemi per la botta precedente

05 Taylor fischia irregolarità di Gundogan, già diverse polemiche dei giocatori

03 Fallo Kroos su Pedri, proteste del madridista ma concreto rischio di giallo: Taylor non lo accorda

01 Cucurella rimane a terra, ma si riprende presto

00 Dopo 50 secondi già un tiro: sponda di Morata, Pedri conclude senza troppa forza, Neuer blocca

00 Calcio d’inizio della Germania

PRIMO TEMPO