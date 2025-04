Udinese Milan, Tomori ha le idee chiare nel pre partita: «Proveremo questa cosa. Non conta il sistema»

Tomori nel prepartita di Udinese-Milan ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN per presentare la sfida

Nel prepartita di Udinese-Milan, match valevole per la 32esima giornata di Serie A, ai microfoni di DAZN è intervenuto Fikayo Tomori.

«Sappiamo bene che nelle ultime partite non abbiamo cominciato bene e abbiamo subito troppi gol. Oggi proveremo a non subire e anche a fare male agli avversari. Per me non conta il sistema, ma conta l’atteggiamento che abbiamo».

«Posso essere un po’ più aggressivo perché ho altri due difensori vicino, possiamo anche coprire meglio l’ampiezza del campo scivolando più velocemente e con più aggressività. Possiamo anche accorciare sui nostri avversari».