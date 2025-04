Udinese Milan, Carnavale parla nel prepartita: «Lucca? Ecco quanti gol può fare. Oggi può farci vincere»

l responsabile scouting dell’Udinese Andrea Carnevale è intervenuto ai microfoni di Dazn nel prepartita di Udinese–Milan per parlare del suo libro “Destino di un Bomber”.

«Io penso ancora Lucca perché può fare molto di più. Deve essere più cattivo. Può diventare un attaccante come ero io, da 20 gol, ma ce la può fare. Oggi può essere la sua occasione, non può far male e può farci vincere questa partita. Sia noi che loro siamo a corto di risultati e spero che l’Udinese sia più cattiva per cercare la vittoria»

