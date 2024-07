Portogallo-Francia, CR7-Mbappé: Re e Delfino vogliono sbloccarsi

Portogallo-Francia questa sera in campo: il confronto tra Cristiano Ronaldo e Mbappé, due campioni che devono sbloccarsi

Portogallo-Francia vuole dire per forza Cristiano Ronaldo contro Mbappé: il re e il suo erede – anzi, delfino – oggi si giocano la qualificazione alla semifinale degli Europei, ma i due, che sono leader e accentratori naturali, sono alla ricerca della svolta nel torneo. Perchè i numeri dei due, così abituati a lasciare il nome sul tabellone dei marcatori, dicono che stanno faticando molto.

CR7 è ancora a 0 gol dopo 4 partite, con anche un rigore sbagliato nei supplementari contro la Slovenia (accompagnato da molte lacrime). É la seconda volta che sbaglia un penalty nella competizione, il primo contro l’Austria nel 2016, ed è uno di quei primati che non gli piacciono. Il Francese invece il gol lo ha fatto, ma dal dischetto e come tutti gli altri Blues, fatica a fare gol su azione: le altre reti della Francia in cinque partite sono due autoreti.