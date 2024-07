Svizzera, cantone di Bologna: Yakin si affida ai rossoblù per l’impresa

La Svizzera domani affronta l’Inghilterra nei quarti di finale dell’Europeo: il Ct Yakin ancora una volta si affida al blocco Bologna

Cominciano oggi i quarti di finale di Euro 2024 e domani la Svizzera, dopo aver eliminato gli Azzurri, sogna di bissare l’impresa contro l’Inghilterra.

Si tratterebbe di una prima volta storica per i rossocrociati, che nella loro storia non sono mai andati oltre ai quarti di finale tra Mondiali ed Europei. Per riuscirci il Ct Yakin si affiderà ancora una volta al blocco del Bologna, decisivo come non mai in questo Europeo: dei 7 gol segnati dagli elvetici, ben tre sono a firma dei calciatori rossoblù: Freuler, Ndoye e Aebischer (gli altri sono di Shaqiri, Duah, Embolo e Vargas).