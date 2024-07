Germania-Spagna, Yamal contro Jamal, la sfida dei ragazzini d'oro

Germania-Spagna oggi in campo nei quarti di finale: la sfida nella sfida tra Jamal Musiala e Lamine Yamala: numeri a confronto

Tra di loro si passano una lettera, insieme hanno 37 anni (meno di Modric, CR7 e altri visti in questo europeo) e oggi si sfidano ai quarti di finale: Germania-Spagna oggi è considerata da tutti la finale anticipata di questo Europeo e presenta molti duelli individuali di grande fascino. Da Rodri contro Kroos – due dei migliori centrocampisti in circolazione – all’entusiasmo di Nico Williams e Wirtz o Morata contro Fullkrug, attaccanti esperti e diversi. Ma su tutti il duello principale è quello tra Lamine Yamal e Jamal Musiala.

Numeri alla mano, i due stanno bruciando le tappe. Lo spagnolo a 16 anni ha già messo a referto due assist e in attesa del gol che lo renderebbe il più giovane marcatore di sempre, intanto si gode il record di essere il terzo under 20 con due assist nella storia della competizione con Enzo Scifo e Cristiano Ronaldo. Per quanto riguarda il tedesco ha già segnato tre gol: gli manca solo un gol per raggiungere Wayne Rooney, che con quattro rimane il miglior marcatore under 21.