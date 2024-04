Nadia Nadim (Milan Women): «Il mio appello alle donne»

Nadia Nadim, calciatrice del Milan Women, ha parlato al Corriere della Sera dove ha raccontato la sua storia

In fuga dall’Afghanistan a 12 anni dopo l’omicidio del padre, Nadia Nadim oggi gioca nel Milan Women. Il magazine del Corriere della Sera, 7, le dedica un servizio, nel quale fa un appello alle donne che ancora si sentono escluse dalla pratica sportiva:

«Mantenete una mentalità positiva. Cercate di trovare la luce anche nelle ore più buie. Parlo per esperienza personale. Perché ciò che nessuno potrà mai togliervi è la speranza di avere, un giorno, degli strumenti utili a cambiare la vostra vita. Questo è ciò per cui lavoro nei progetti che mi vedono coinvolta fuori dal campo, in quanto uno degli obiettivi della mia vita è proprio fornire tali strumenti a quante più persone possibili. Di conseguenza, quando finalmente li avrete, mi raccomando: dateci dentro. E sì, come amo ripetere: non smettete mai di sognare in grande».