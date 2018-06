Inter, Lautaro Martinez chiama Icardi: «Voglio giocare con te»

Lautaro Martinez è pronto a vestire la maglia dell’Inter: ecco il messaggio per il connazionale Mauro Icardi, capitano nerazzurro

E’ tutto fatto ormai: Lautaro Martinez sarà un nuovo calciatore dell’Inter. Dopo aver datto l’addio al Racing Avellaneda (leggi anche: Inter, Martinez dice addio al Racing – FOTO), il ‘Toro’ è pronto a vestire la casacca nerazzurra. Ecco le sue parole ai microfoni di Fox Sports: «Ho ricevuto tantissime offerte, per fortuna ho scelto l’Inter: sono sicuro che è stata la decisione migliore per me. Il prezzo pagato mi è sembrao una follia, già la clausola da 9 milioni di euro mi sembrava tantissimo. Ora ci sono queste cifre sul mercato, vuol dire che ho fatto bene».

Continua Lautaro Martinez, parlando del tandem con Mauro Icardi: «Quando è venuto il direttore sportivo dell’Inter e ci siamo incontrati, mi è stato detto che il desiderio di mister Spalletti era quello di vedermi giocare insieme a Icardi. Giocare con lui mi piacerebbe tantissimo – continua l’attaccante argentino ai microfoni di Fox Sports – non vedo l’ora. Penso che siamo assolutamente complementari». Infine, una battuta sul mancato trasferimento all’Atletico Madrid: «Era praticamente tutto fatto, poi dei dettagli hanno fatto saltare tutto ed ho deciso di restare al Racing».