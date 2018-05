Dopo quattro intensi anni, Lautaro Martinez, nuovo attaccante dell’Inter, dice addio agli ormai ex tifosi del Racing e lo fa attraverso un post su Instagram.

Per Lautaro Martinez è tempo di saluti. Il nuovo attaccante dell’Inter dice addio al Racing Avellaneda, squadra in cui ha militato per quattro anni. Ha voluto congedarsi dai suoi tifosi attraverso un post su Instagram. Queste le frasi del post del nuovo calciatore nerazzurro: «Sappiate perdonarmi, ma è difficile andarsene. Ho un nodo alla gola mentre scrivo queste parole. Tanti ricordi, tanti momenti vissuti al Racing. Ai miei compagni, amici, Casa Tita, il personale, i dirigenti, lo staff tecnico, lo staff medico e in particolare a voi tifosi che mi avete sempre dato tanto amore e affetto». Un rapporto bello quello tra i tifosi e Martinez, come si evince nella parte conclusiva del post: «Oggi devo chiudere un percorso incredibile, per iniziarne uno nuovo, pieno di nuove sfide. Sono felice di aver trascorso quattro anni meravigliosi, dove ho dato il meglio di me. È un “a presto”, torneremo sicuramente nel Cilindro magico di Avellaneda. Grazie per il tanto amore e affetto, sempre insieme per un #RacingPositivo».

Il calciatore argentino sarà nella rosa nerazzurra fin dalla prima giornata. Ha svolto oggi le visite mediche e firmato il contratto che lo legherà all’Inter fino al 2023. Non sono di certo poche le soddisfazioni che il calciatore argentino è riuscito a togliersi con la maglia del Racing. Con il Racing vanta 47 presenze e 22 gol. Durante questi anni è riuscito a guadagnarsi un’altra maglia biancoceleste: quella dell’Argentina. È stato convocato nel 2017 per disputare il campionato sudamericano under 20, dove si è guadagnato il titolo di capocannoniere del torneo segnando 5 gol. Nello stesso anno partecipa anche ai mondiali under 20. Ha fatto il suo esordio nella nazionale maggiore in occasione dell’amichevole contro la Spagna, persa poi 6-1.