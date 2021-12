Calciomercato Inter, linea verde in difesa: occhi su un giovane dell’Empoli

Calciomercato Inter: i nerazzurri cercano rinforzi giovani e i italiani, per la difesa piace Viti dell’Empoli

Sarà un’estate di rivoluzione per il reparto difensivo dell’Inter. Con l’addio quasi certo di Ranocchia e Kolarov, l’obiettivo della dirigenza sarà quello di sostituirli con dei profili giovani e, possibilmente, italiani.

L’ultimo nome – come riporta La Gazzetta dello Sport -, è quello di Mattia Viti, difensore classe 2002 in forza all’Empoli. Ausilio e Marotta vedono in lui quanto visto anni fa in Bastoni, e vorranno provare a effettuare la medesima operazione. Sul calciatore c’è anche l’interesse del Milan, ma lo stacco interista può essere decisivo.

