Lucas Vazquez punta sulla permanenza di Luka Modric al Real Madrid: ecco le sue parole sul futuro del croato, obiettivo del Real Madrid

Gli addetti al lavoro non aspettano altro: quale sarà il futuro di Luka Modric, il centrocampista resterà al Real Madrid o accetterà la corte dell’Inter? C’è fiducia in casa nerazzurra, nonostante la riluttanza di Florentino Perez nel privarsi del croato. E Lucas Vazquez è convinto che se queda…

Ecco le dichiarazioni dell’esterno offensivo dei blancos sul destino dell’ex Tottenham: «Credo che Modric non se ne andrà dal Real Madrid: deciderà lui, è contento di essere qui. Dobbiamo restare calmi, il presidente Florentino Perez ha detto che non è in vendita».