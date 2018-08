Spunta un interessante retroscena sul sogno Luka Modric per l’Inter: secondo Libero, la protagonista del possibile affare è la moglie Vanja Bosnic, ecco cosa ha fatto

Dopo un mercato in entrata di altissimo profilo, che ha visto l’arrivo in nerazzurro tra gli altri di Radja Nainggolan e Stefan de Vrij, l’Inter prova a realizzare il colpaccio per il centrocampo: il sogno della dirigenza meneghina è Luka Modric, faro della mediana del Real Madrid. Una trattativa complicata, con i blancos che non vorrebbero privarsi della stella croata, ma l’affare Cristiano Ronaldo-Juventus ha evidenziato che nulla è impossibile.

E spunta un retroscena a dir poco interessante. L’edizione odierna di Libero rivale che la speranza del club meneghino è riposta tutta nelle mani di Vanja Bosnic, la moglie di Luka Modric. Il quotidiano evidenzia che è stata la donna a chiamare l’Inter per mettere le cose in chiaro: «Volete Luka?» questa la domanda secca posta alla dirigenza nerazzurra. E il diesse Piero Ausilio adesso fa sul serio: l’ostacolo si chiama Real Madrid e sormontarlo è decisamente complicato, ma la volontà del calciatore croato (e della bellissima consorte) può fare la differenza. Attesi aggiornamenti nel corso dei prossimi giorni: il Biscione sogna in grande…