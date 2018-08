Modric-Inter: solo gratis? Decisiva la volontà del giocatore

Luka Modric può lasciare il Real Madrid. L’Inter sogna il grande colpo e lavora in silenzio. Sarà decisiva la volontà del giocatore

E’ Luka Modric il grande obiettivo di mercato dell’Inter. I nerazzurri hanno messo in stand-by l’affare Arturo Vidal e provano a piazzare un grandissimo colpo. Il centrocampista croato potrebbe lasciare il Real Madrid e per l’arrivo all’Inter sarà decisiva la volontà del giocatore. Il croato è in vacanza in Sardegna e quando tornerà in Spagna parlerà con il presidente Perez: se il calciatore dovesse chiedere di fare un’esperienza diversa, l’Inter proverà a bussare alle porte del Real Madrid.

I nerazzurri sono alla finestra e vogliono capire quali sono le intenzioni del calciatore ma anche dei Blancos. Il calciatore può arrivare in prestito senza obbligo di riscatto ma ha un ingaggio da 10 milioni di euro netti a stagione. Se il calciatore dovesse chiedere la cessione al Real e dovesse ridursi l’ingaggio, potrebbe arrivare in nerazzurro alla corte di mister Luciano Spalletti. L’affare è complicato, molto difficile, ma l’Inter studia la fattibilità dell’operazione. Il croato però avrebbe dato la disponibilità ai nerazzurri, ora tocca al suo entourage pianificare l’uscita dal Real Madrid. Al momento Modric è un fantastico sogno e l’Inter non vuole smettere di sognare.