Calciomercato, Inter: il Manchester United vuole due giocatori nerazzurri

Secondo alcune indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, il Manchester United sarebbe interessato a due giocatori dell’Inter

Mancano ancora diversi mesi alla riapertura delle trattative di calciomercato, la cui sessione estiva si è chiusa poche settimane fa, ma le news a riguardo si susseguono. Le società, difatti, stanno studiando le mosse ideali da compiere a gennaio per rinforzare le squadre. Secondo quanto riportato dal tabloid inglese The Sun, anche il Manchester United sta valutando diversi profili, tra i quali ci sono alcuni giocatori del nostro campionato. La dirigenza dei Red Devils, difatti, vorrebbe tornare a far spesa in Italia, dopo l’acquisto di Paul Pogba dalla Juventus, e nello specifico avrebbe messo nel mirino due giocatori dell’Inter. I due calciatori nerazzurri in questione sono l’attaccante Mauro Icardi ed il centrale difensivo Milan Skriniar, entrambi molto graditi dal tecnico José Mourinho . Le trattative, però, tra le due società non saranno sicuramente facili, dato che entrambi i giocatori stanno attualmente discutendo il rinnovo del contratto con la dirigenza dell’Inter che vuole assolutamente blindarli.