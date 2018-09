Icardi-Skriniar, l’Inter blinda i big: ai dettagli per Mauro, pausa per Milan

L’Inter prova a blindare i suoi big. Il club nerazzurro pensa ai rinnovi del duo Icardi-Skriniar. Le ultimissime notizie

Tempo di rinnovi in casa Inter. Il club nerazzurro vuole blindare i suoi big, a cominciare dal duo Icardi–Skriniar. Il centravanti argentino è la priorità del club interista. Dopo aver rifiutato alcune offerte, Maurito vuole un nuovo accordo per blindare il matrimonio con l’Inter. I nerazzurri potrebbero eliminare la clausola da 110 milioni oppure potrebbero aumentarla, portandola ad almeno 150 milioni di euro. Continuano i contatti tra le parti e le sensazioni sono positive: si parte da una base di 5-6 milioni a stagione, bisogna solo trovare la quadra finale.

C’è la volontà da ambo le parti di trovare un’intesa e, stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, alla fine l’intesa si troverà. In ballo c’è la questione dei bonus: vanno definiti i risultati che faranno salire ulteriormente lo stipendio di Mauro. Pausa di riflessione invece per quel che concerne il rinnovo di Milan Skriniar. L’Inter ha offerto 2,5 milioni di euro a stagione al difensore ma il centrale ha rifiutato perché pretende una cifra maggiore che certifichi la grande stagione disputata lo scorso anno. L’Inter ha incassato il rifiuto e ha deciso di fermarsi a riflettere: non c’è fretta, il contratto di Milan scade nel 2022.