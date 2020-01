Calciomercato Inter, Marotta: «Cerchiamo un centrocampista e un esterno»

Le dichiarazioni di Beppe Marotta sugli obiettivi di calciomercato dell’Inter a pochi minuti dall’inizio della sfida col Napoli

Beppe Marotta scopre le carte dell’Inter. L’uomo di mercato dei nerazzurri ha rivelato gli obiettivi della società in vista della finestra di calciomercato di gennaio. Ecco le sue parole a Sky Sport.

«De Paul? E’ solo una vostra idea. Noi stiamo avendo diversi contatti con giocatori e agenti di calciatori per aumentare la qualità di questo gruppo. Non siamo arrivati ad una conclusione perché vogliamo fare con calma perché noi manager dobbiamo tenere alti gli obiettivi. Siamo molto attivi. Acquisti? Dipenderà dalle partenze. Siamo alla ricerca di un centrocampista e di un esterno».

Alla domanda sull’accostamento fra Christian Eriksen e l’Inter, Marotta ha risposto: «Molto spesso all’Inter vengono accostati nomi importanti. Da un lato ci lusinga, ma devo dire che col Tottenham non abbiamo avuto contatti. Lui va in scadenza a giugno, è un ottimo giocatore, e non lo scopro di certo io, ma la corsa è di tante squadre come è normale per i giocatori importanti. Non sono qui a dire che avviamo trattative, ma semplicemente dico che è un giocatore interessante».