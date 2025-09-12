Calciomercato Inter, Marotta ha tutto chiaro: vuole portare a Milano quel grande difensore - Calcio News 24

Calciomercato Inter: occhi puntati su Dayot Upamecano per rinforzare la difesa

Il calciomercato Inter si muove con decisione pensando al futuro della difesa nerazzurra. Con l’esperienza di Francesco Acerbi che piano piano sta diventando un valore meno duraturo, la società è già al lavoro per assicurarsi un rinforzo di altissimo profilo per la prossima stagione. Il nome più caldo in questo momento è quello di Dayot Upamecano, colosso difensivo del Bayern Monaco, che rappresenta il primo obiettivo per dare solidità e qualità al reparto arretrato.

Upamecano, classe 1998, è considerato uno dei migliori difensori centrali in circolazione. La sua esperienza in Bundesliga, con il Lipsia prima e il Bayern poi, unita alle numerose partite in Champions League, lo rendono un profilo di grande affidabilità. Il suo contratto con il club tedesco scade nel 2026, e nonostante il Bayern voglia blindarlo su indicazione del tecnico Vincent Kompany, l’Inter continua a seguire con attenzione la situazione, mantenendo vivi i contatti con gli agenti del calciatore. La testata Tuttosport ha sottolineato come l’interesse nerazzurro per Upamecano sia concreto e costante.

La necessità di un rinforzo in difesa è ormai evidente per il gruppo guidato da Cristian Chivu. Francesco Acerbi, seppur importante per la sua esperienza, non può garantire un futuro lungo e stabile per la retroguardia nerazzurra. Upamecano rappresenta quindi una soluzione ideale: non solo per la sua forza fisica e la capacità di lettura del gioco, ma anche per la sua maturità a livello internazionale, confermata dalla partecipazione a due finali di Champions League con la maglia del Bayern Monaco.

Il fascino del progetto Inter è cresciuto negli ultimi anni, anche grazie ai successi ottenuti sul palcoscenico europeo. Questo ha reso la società milanese sempre più appetibile per i top player, che vedono nel club un ambiente ideale per crescere e vincere. La dirigenza, con Marotta e Ausilio in prima linea, è pronta a sfruttare ogni opportunità qualora il Bayern dovesse esitare nel rinnovare il contratto di Upamecano.

In conclusione, il calciomercato Inter sta vivendo una fase di grande fermento, con l’obiettivo chiaro di costruire una difesa solida e competitiva per il presente e il futuro. Dayot Upamecano è il profilo più seguito e potrebbe rappresentare il tassello decisivo per migliorare la squadra, confermando le ambizioni nerazzurre in Italia e in Europa.