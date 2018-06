Matias Vecino Chelsea, tentazione londinese per il centrocampista di proprietà Inter: l’uruguaiano è sul taccuino di Maurizio Sarri in caso di sbarco sulla panchina dei Blues

Arrivato nell’estate 2017 dalla Fiorentina per 24 milioni di euro, Matias Vecino è stato il protagonista assoluto del finale di stagione dell’Inter. Il centrocampista uruguaiano, reduce da una annata tra alti e bassi, ha messo a segno la rete decisiva nella sfida contro la Lazio all’ultimo turno, regalando al Biscione il pass per la prossima edizione di Champions League. 3 reti e 3 assist in 31 presenze tra Serie A e Coppa Italia, con le sue qualità che non sono passate inosservate a Maurizio Sarri…

Il tecnico toscano, sostituito da Carlo Ancelotti al Napoli, è in lizza per la panchina del Chelsea: i Blues nei prossimi giorni scioglieranno le riserve e decideranno chi tra lui e Laurent Blanc prenderà il posto di Antonio Conte. E Sky Sport rivela che il tecnico sta già pianificando la possibile campagna acquisti: tra i profili che più lo stuzzicano c’è il classe 1991 di Canelones. Sarri infatti avrebbe voluto Vecino già ai tempi del Napoli, ma poi la mezzala sudamericana decise di sposare il progetto nerazzurro. Ora c’è un nuovo ritorno di fiamma e attenzione alla possibile offerta dei Blues…