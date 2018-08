Maxi Meza, nuovi contatti tra l’Inter e gli agenti: le ultime

Calciomercato Inter, registrati nuovi contatti con l’entourage di Maxi Meza: il fantasista dell’Independiente resta un obiettivo dei nerazzurri

Giorni decisivi per il mercato dell’Inter. I nerazzurri hanno rinforzato la rosa a disposizione di Luciano Spalletti in tutti i reparti ma manca la ciliegina sulla torta. Il sogno è Luka Modric, l’alternativa al croato del Real Madrid è Leandro Paredes dello Zenit San Pietroburgo. Ma attenzione alle possibili sorprese: secondo Sport Mediaset, sono ripresi i contatti con Maxi Meza.

Reduce dall’avventura al Mondiale 2018 con la Nazionale argentina, il classe 1992 dell’Independiente è un pallino del direttore sportivo Piero Ausilio, che ha rinnovato i contatti con il suo entourage. Meza non è una priorità del Biscione, che però tiene viva la pista in caso di fumata nera per tutti gli altri profili monitorati. Attesi aggiornamenti nei prossimi giorni…