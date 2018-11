Il Real Madrid non intende rinnovare il contratto di Modric, che scade nel 2020: l’Inter può approfittare di questa situazione

L’Inter continua a cullare il sogno Modric e presto potrebbe avere un aiuto, direttamente dal Real Madrid. Il croato, che ha 34 anni, tramite il suo agente ha provato a capire i margini di un possibile rinnovo con le merengues, ma Perez non ha intenzione di concederlo. Il patron spagnolo, infatti, vuole portare nella capitale iberica il 26enne Eriksen: dopo diversi anni in Premier League con la maglia del Tottenham, dove ha mostrato le sue eccellenti qualità, il danese è ormai pronto per il grande salto.

L’Inter, grazie anche a Marotta che ha ottimi rapporti con la dirigenza madridista, approfitterà della situazione: sono pronti 10 milioni per 4 anni, pur di convincere Modric a scegliere Milano come prossima meta. I nerazzurri, però, non vogliono pagare eccessivamente il cartellino del giocatore.