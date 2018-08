Calciomercato Inter, ritorno di fiamma per Moussa Dembèlè del Tottenham: proposta rispedita al mittente dal belga, ecco perchè

Il sogno Luka Modric, le voci su Milinkovic-Savic e le altre alternative: Inter a caccia di un centrocampista per completare la rosa di Luciano Spalletti. La dirigenza nerazzurra è alla ricerca di un profilo che permetta di fare il salto di qualità e secondo la stampa inglese è tornato di moda il profilo di Moussa Dembèlè…

Già seguito nelle ultime settimane, secondo il Sun on Sunday il belga ha ricevuto una nuova proposta dalla dirigenza meneghina. Il tabloid inglese però rivela che il centrocampista ha rispedito l’offerta al mittente: in scadenza 2019, l’ex AZ Alkmaar onorerà il suo contratto con il Tottenham per poi liberarsi a costo zero la prossima estate.