Un’altra pretendente per Milinkovic-Savic. Dopo gli interessamenti di Milan e Juventus anche l’Inter ha sondato il giocatore

Vidal sfumato. Modric quasi impossibile. Per questi motivi l’Inter di Luciano Spalletti è piombata su Milinkovic Savic. L’edizione odierna del Messaggero (ma la notizia è stata ripresa anche da la Repubblica) fa sognare i tifosi nerazzurri. La Beneamata sta tentandoil serbo, corteggiato anche da Juventus, Manchester United (costretto però a stringere, contando che il mercato inglese chiuderà tra qualche giorno) e Milan. La strategia nerazzurra spiegata dal quotidiano romano è chiara: per cercare di convincere Claudio Lotito, con cui sicuramente non sarà facile trattare, dalle parti di Corso Vittorio Emanuele pensano da un ricco prestito oneroso da 30 milioni di euro con il diritto di riscatto fissato a 70, al quale si aggiunge il cartellino gratuito di Ramires che finirebbe così a disposizione di Simone Inzaghi. Il brasiliano, in forza alla Jiangsu Suning, verrebbe trasferiro dal colosso di Nanchino nel club milanese che poi, eventualmente, lo girerebbe ai biancocelesti. Una trattativa articolata e in fase embrionale, che potrà entrare nel vivo solo se dovesse tramontare definitivamente il sogno Modric (mercoledì il tanto atteso incontro con Perez).

Intanto, però, il serbo lascia aperta la porta. Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel dopo il test amichevole contro l’Arsenal, Sergej Milinkovic-Savic ha parlato così del suo futuro: «Non si sa mai cosa succede nel calcio, ma la mia testa è alla Lazio e sono concentrato sulla mia squadra. Mi mancava il pallone, ero fuori da un mese, volevo tirare. Su di me c’era fallo al limite dell’area, ma in un’amichevole non si fanno problemi. Adesso aspettiamo la partita contro il Borussia Dortmund. Per noi è stata una buona prova, spero anche per loro. E’ stato bello per noi giocare contro una grande squadra come l’Arsenal. Abbiamo creato tante occasioni, spero che in campionato non sprecheremo tanto. Dobbiamo fare gol per vincere le partite, stasera abbiamo sprecato troppo. Cristiano Ronaldo? Ha fatto una grande cosa per la Serie A attraendo anche altri nomi, il campionato italiano quest’anno è più impegnativo dello scorso».