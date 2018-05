Dalbert al Monaco, dalla Francia: «Si chiude nel weekend»

Potrebbe terminare dopo appena una stagione l’avventura in Serie A di Dalbert Henrique: il terzino sinistro dell’Inter è vicino al trasferimento al Monaco

Arrivato nell’estate 2017 dal Nizza per circa 20 milioni di euro, Dalbert Henrique ha deluso le attese in casa Inter. Dopo un avvio di campionato balbettante, il laterale sinistro è retrocesso nelle gerarchie di Luciano Spalletti, che gli ha spesso preferito Danilo D’Ambrosio. E il suo addio è sempre più vicino: accostato alla Roma, il brasiliano è vicino al ritorno in Francia…

Secondo quanto riporta la stampa francese, è vicino l’accordo tra Inter e Monaco: L’Equipe rivela che l’accordo potrebbe giungere nel weekend sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Non sono trapelate ancora le cifre della possibile intesa, ma filtra ottimismo dal Principato…