Calciomercato Inter, Moretto agita l’ambiente: Thuram non è più intoccabile e resta il nodo difesa. I dettagli

Calciomercato Inter, le parole di Moretto adesso pesano: Thuram a rischio e difesa da decifrare. Le ultimissime

Il mercato dell’Inter torna a far discutere dopo le dichiarazioni rilasciate da Matteo Moretto, noto esperto di calciomercato, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Le sue parole hanno immediatamente acceso il dibattito tra i tifosi nerazzurri, soprattutto su due fronti particolarmente sensibili: il rendimento di Marcus Thuram e il futuro di Alessandro Bastoni, considerato uno dei cardini della difesa di Simone Inzaghi.

Moretto ha infatti sottolineato come la stagione dell’attaccante francese classe 1997 non stia rispettando del tutto le aspettative iniziali. Una valutazione che, secondo il giornalista, potrebbe aprire scenari inattesi in vista della prossima estate.

Un’analisi che rimette l’Inter al centro delle dinamiche di mercato e che alimenta interrogativi su possibili movimenti in entrata e in uscita, proprio mentre il club lavora per consolidare la propria struttura tecnica in vista del futuro.

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THURAM – «Thuram non sta facendo una stagione esaltante. Marcus è un calciatore che all’estero ha mercato. L’Inter non direbbe no qualora l’offerta fosse interessante».

DIFESA – «Per il dopo Bastoni sono stati citati diversi difensori. Il nome forte a livello mediatico non è ancora trapelato. Ci sono calciatori come De Vrij e Acerbi, che sono a fine corsa. Ci sarà una rivoluzione in difesa».