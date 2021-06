Calciomercato Inter: Perisic torna in Germania? Possibile il clamoroso ritorno

Il Bayern, dopo la partenza di Douglas Costa starebbe pensando al ritorno di Perisic per colmare il buco sugli esterni

Il portale tedesco tz.de ha parlato del possibile ritorno in Baviera per Ivan Perisic. Uno degli alfieri della cavalcata nerazzurra, già protagonista del Triplete del Bayern Monaco della scorsa stagione, sarebbe uno degli obiettivi del club bavarese.

A causa dell’alto ingaggio, il nazionale croato, presto impegnato ad Euro 2020, potrebbe essere uno dei sacrificati dell’Inter di questo mercato. Il Bayern vorrebbe nuovamente il croato per evitare di rimanere scoperto in un ruolo coperto da giocatori come Gnabry, Sanè e Coman: giocatori di alto livello, ma soggetti ad infortuni. In Germania Perisic ha lasciato un ottimo ricordo e per l’Inter potrebbe essere l’ultima occasione per monetizzare il cartellino dell’ex Wolfsburg.