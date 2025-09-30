Calciomercato Inter, Pio Esposito cambia il suo futuro con il goal? - Calcio News 24

Calciomercato Inter: Pio Esposito si prende la scena, Chivu punta su di lui

Il nome di Pio Esposito inizia a circolare con insistenza tra le notizie di calciomercato Inter, complice la rete decisiva segnata contro il Cagliari che potrebbe rappresentare un punto di svolta per il suo futuro in nerazzurro. L’attaccante classe 2005, cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, ha trovato il suo primo gol in Serie A, chiudendo il match contro i rossoblù all’Unipol Domus e facendo capire a tutti che il suo tempo è arrivato.

Subentrato al 64° minuto, Esposito non ha solo messo il sigillo sulla partita: ha guadagnato falli importanti, ha gestito il pallone con intelligenza e, dopo un’occasione sprecata, ha trovato il colpo del KO che ha affossato le speranze del Cagliari. Una prestazione che ha convinto ancora una volta Cristian Chivu, tecnico che lo conosce bene fin dai tempi della Primavera.

Il suo exploit apre scenari interessanti in ottica calciomercato Inter: con le big europee che monitorano da tempo i giovani più promettenti del panorama italiano, l’Inter potrebbe dover resistere a eventuali offerte già a gennaio. Tuttavia, secondo fonti vicine all’ambiente nerazzurro, l’idea della società è quella di valorizzare Pio all’interno del proprio progetto, ritagliandogli uno spazio sempre più importante in prima squadra.

Chivu è uno dei principali sostenitori di Esposito. Nonostante la giovane età, Pio ha già dimostrato grande maturità: vive ad Appiano Gentile, vicino al centro sportivo, evitando le distrazioni della vita milanese per concentrarsi totalmente sul calcio. Un atteggiamento che lo staff tecnico apprezza e che potrebbe accelerare la sua definitiva consacrazione.

Le sue qualità non sono passate inosservate nemmeno nel contesto europeo. In vista delle prossime sfide di Champions League, tra cui l’importante gara contro lo Slavia Praga a San Siro, Chivu potrebbe decidere di puntare ancora su di lui, aumentando la sua visibilità anche in campo internazionale.

Il gol contro il Cagliari non è solo una bella storia da raccontare: è un segnale chiaro in chiave calciomercato Inter. La società è chiamata ora a prendere decisioni strategiche sul futuro di Esposito, che potrebbe diventare uno dei volti simbolo del nuovo corso nerazzurro.