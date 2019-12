Calciomercato Inter, Politano: Genoa no, Fiorentina sì se costretto

Politano vorrebbe muoversi solo se fuori dai piani dell’Inter, in tal caso piace la Fiorentina ma non il Genoa

Matteo Politano vorrebbe rimanere all’Inter, ma se la società gli dicesse che non rientra più nei piani della squadra allora sarebbe disposto a lasciare Milano. Come riportato da FcInternews, tra le pretendenti, l’ala destra ha detto no al Genoa.

Da valutare invece la pista Fiorentina, che già in estate aveva provato a offrire 22 milioni per Politano. Nel frattempo Matteo dovrà cercare di rientrare nelle gerarchie di Conte.