Calciomercato Inter, il presidente del Marsiglia apre alla cessione di Luis Henrique! Le sue parole non lasciano dubbi

Il presidente dell’Olympique Marsiglia, Pablo Longoria, non lascia nulla di intentato e conferma la trattativa in corso tra il calciomercato Inter e il club francese per Luis Henrique.

Queste le sue dichiarazioni in conferenza stampa: c’è l’annuncio sulla scelta della società di cedere il brasiliano entro il 30 giugno. Tuttavia non c’è solo l’Inter tra i club interessati (nelle ultime ore si è parlato dell’inserimento da parte della Juve).

LUIS HENRIQUE INTER – «Trattative con l’Inter? Non solo con questo club. Ci sono discussioni in corso con diversi club. Il nostro obiettivo è vendere Luis Henrique prima del 30 giugno per motivi di bilancio e di rispetto per la nostra proprietà. Questo Mondiale per Club ha cambiato radicalmente i contratti. Si vede che il mercato si anticipa molto. Sono orgoglioso che Luis Henrique abbia attirato l’attenzione di diversi top club europei, perché è qualcosa che gli avevo promesso prima del suo arrivo».