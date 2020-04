Calciomercato Inter, pronto un colpo “alla Lukaku” per l’estate

L’Inter si prepara a movimentare il calciomercato estivo: le indiscrezioni sui progetti in entrata della società nerazzurra

Gianluca Di Marzio, intervenuto in collegamento con Sky Sport, ha parlato anche delle possibili mosse di calciomercato dell’Inter in vista dell’estate.

ERIKSEN – «Rimane all’Inter, sarebbe un autogol mandarlo via subito. Verrà utilizzato il periodo di pausa per cercare di inserirlo ancora meglio per renderlo un punto di riferimento per la squadra di Conte».

MERCATO – «Pronto un colpo in stile Lukaku per l’Inter quest’estate? Penso proprio di sì, poi sarà Conte a dettare le strategie. L’Inter ha la forza economica per un colpo importante, ma dovrà rispettare alcuni diritti e obblighi di riscatto».