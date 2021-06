Inter, il piano per arrivare a Raspadori: scambio in vista

L’Inter ha messo nel mirino Raspadori per il reparto offensivo di Inzaghi. Nell’operazione con il Sassuolo potrebbe rientrare Pinamonti

L’Inter c’è su Giacomo Raspadori e punta forte sull’arrivo a Milano del talento e rivelazione del Sassuolo. Il club nerazzurro pianifica l’assalto al classe 2000, che piace comunque a tante big in Serie A e soprattutto ai cugini del Milan.

Raspadori – scrive il Corriere dello Sport – viene ritenuto il profilo ideale tra presente e prospettiva, sia in caso di partenza di Lautaro Martinez che come terza-quarta punta considerando anche la fragilità fisica di Sanchez. I rapporti con il Sassuolo, poi, sono ottimi e nell’operazione con gli emiliani l’Inter potrebbe inserire il cartellino di Pinamonti, in uscita dal sodalizio campione d’Italia.