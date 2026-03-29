Calciomercato Inter, rivoluzione ormai alle porte: anche il futuro di Barella è in discussione. Tutti i dettagli

Calciomercato Inter, si prepara una svolta totale: Barella non è più intoccabile e la dirigenza valuta scenari clamorosi

L’estate dell’Inter si preannuncia come una fase di profonda rivoluzione, con interventi previsti in ogni reparto. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarà il centrocampo di Cristian Chivu a subire i cambiamenti più significativi, complice una serie di scadenze contrattuali e possibili movimenti in uscita. La Rosea sottolinea come anche un veterano come Mkhitaryan sia destinato a lasciare Milano a giugno, mentre il futuro di Hakan Calhanoglu resta avvolto dall’incertezza: frenato dagli infortuni e tentato dal Galatasaray, il turco potrebbe valutare l’addio. L’Inter, infatti, difficilmente gli proporrà un rinnovo e, in assenza di offerte soddisfacenti, il giocatore potrebbe restare solo per un’ultima stagione prima di salutare definitivamente la Serie A.

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Nonostante le conferme di profili come Sucic e Zielinski, la dirigenza nerazzurra non esclude sacrifici eccellenti per finanziare nuovi innesti. Anche i simboli della squadra non sono più considerati intoccabili: la Gazzetta evidenzia come Nicolò Barella possa essere ceduto davanti a una proposta economica fuori scala. Situazione altrettanto delicata per Davide Frattesi, definito “eterno precario”, il cui futuro potrebbe essere lontano da Milano per favorire operazioni in entrata. Sulle fasce resta aperto il dossier Dumfries, legato alla clausola da 25 milioni di euro e seguito con interesse dal Liverpool.

Il grande obiettivo per rinforzare la mediana nerazzurra porta a un nome preciso: Manu Koné. Il centrocampista francese della Roma è considerato il profilo ideale per completare il salto di qualità del reparto, con una valutazione compresa tra i 40 e i 50 milioni di euro. Per sbloccare la trattativa, l’Inter potrebbe inserire una contropartita particolarmente gradita ai giallorossi: Davide Frattesi. Un ritorno alle origini per l’azzurro, cresciuto proprio nel vivaio romanista e vincitore con la Primavera di Coppa e Supercoppa. Un incastro che, se dovesse andare in porto, aprirebbe le porte di San Siro al talento francese, segnando l’inizio della nuova Inter targata Chivu.